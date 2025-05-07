07.05.2025 08:40 Рита Парфенова

У Харкові та Ізюмі – вибухи через ВНП: двоє загиблих, троє поранених

6 травня на Харківщині сталися два випадки вибухів вибухонебезпечних предметів: один у Слобідському районі Харкова, інший – в Ізюмі. Постраждали троє людей, двоє загинули.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

6 травня у Слобідському районі Харкова внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом постраждав 53-річний чоловік. За попередніми даними, він намагався самостійно розібрати ВНП, у результаті чого зазнав множинних поранень обличчя, тіла та лівої руки. Постраждалого госпіталізовано.

Того ж дня в Ізюмі, на території приватного домоволодіння, стався інший вибух вибухонебезпечного предмета. Трагедія призвела до загибелі двох осіб. Ще одна людина отримала поранення – їй надають медичну допомогу.

Обставини обох інцидентів встановлюють правоохоронці.

Рятувальники та поліція вкотре закликають громадян не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них спеціальні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.