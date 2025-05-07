    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові та Ізюмі – вибухи через ВНП: двоє загиблих, троє поранених
07.05.2025  08:40   Рита Парфенова

У Харкові та Ізюмі – вибухи через ВНП: двоє загиблих, троє поранених

6 травня на Харківщині сталися два випадки вибухів вибухонебезпечних предметів: один у Слобідському районі Харкова, інший – в Ізюмі. Постраждали троє людей, двоє загинули.

У Харкові та Ізюмі сталися вибухи вибухонебезпечних предметів: дві людини загинули, ще троє отримали поранення. Правоохоронці з’ясовують обставини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

6 травня у Слобідському районі Харкова внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом постраждав 53-річний чоловік. За попередніми даними, він намагався самостійно розібрати ВНП, у результаті чого зазнав множинних поранень обличчя, тіла та лівої руки. Постраждалого госпіталізовано.

Того ж дня в Ізюмі, на території приватного домоволодіння, стався інший вибух вибухонебезпечного предмета. Трагедія призвела до загибелі двох осіб. Ще одна людина отримала поранення – їй надають медичну допомогу.

Обставини обох інцидентів встановлюють правоохоронці.

Рятувальники та поліція вкотре закликають громадян не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них спеціальні служби.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.

Тэги:  міна, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події Двоє чоловіків підірвалися на міні «Пелюстка» в Харківській області 05.05 Надзвичайні події Мешканцю Харківської області відірвало стопу вибухом 01.05 Надзвичайні події На околиці Харкова двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 