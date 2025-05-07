07.05.2025 08:53 Рита Парфенова

У Лозовій під час пожежі врятовано людину

У квартирі багатоповерхівки в місті Лозова сталася пожежа. Рятувальники врятували одну людину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

6 травня у місті Лозова сталася побутова пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Загорілися домашні речі на площі близько 5 квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося оперативно загасити полум’я та врятувати одну людину, яка перебувала у квартирі під час займання.

Причини пожежі наразі встановлюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.