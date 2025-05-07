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07.05.2025  09:18   Рита Парфенова

П’ять населених пунктів Харківщини постраждали від обстрілів: є загиблі й поранені

Унаслідок ворожих атак по Харківській області 6 травня поранено трьох людей, ще двоє – загинули. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у кількох районах.


На фото м. Куп’янськ
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждали щонайменше п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, у місті Куп’янськ двоє людей отримали поранення. У селі Старовірівка Куп’янського району внаслідок удару постраждала 16-річна дитина – хлопця з вибуховим пораненням госпіталізували до лікарні.

Крім того, у місті Ізюм під час вибуху вибухонебезпечного предмета загинули двоє чоловіків, ще один – отримав поранення. Йому надається медична допомога.

Окупанти застосовували по Харківщині різні типи озброєння:
▪️ 7 керованих авіабомб (КАБ);
▪️ 19 ударних безпілотників типу «Шахед»;
▪️ 5 FPV-дронів.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у кількох районах області:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарські споруди та електромережі;
  • у Куп’янському районі – зруйновано або пошкоджено 13 приватних будинків, електромережі, а також склади одного з фермерських господарств.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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