П’ять населених пунктів Харківщини постраждали від обстрілів: є загиблі й поранені

Унаслідок ворожих атак по Харківській області 6 травня поранено трьох людей, ще двоє – загинули. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у кількох районах.
Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждали щонайменше п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Зокрема, у місті Куп’янськ двоє людей отримали поранення. У селі Старовірівка Куп’янського району внаслідок удару постраждала 16-річна дитина – хлопця з вибуховим пораненням госпіталізували до лікарні.
Крім того, у місті Ізюм під час вибуху вибухонебезпечного предмета загинули двоє чоловіків, ще один – отримав поранення. Йому надається медична допомога.
Окупанти застосовували по Харківщині різні типи озброєння:
▪️ 7 керованих авіабомб (КАБ);
▪️ 19 ударних безпілотників типу «Шахед»;
▪️ 5 FPV-дронів.
Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у кількох районах області:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.
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