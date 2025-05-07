Через ворожі обстріли на Харківщині горіли споруди, постраждав підліток

Протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.
Упродовж доби 6 травня в Харківській області сталося дві пожежі, спричинені обстрілами з боку російських військ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У селах Старовірівка та Гусинка Куп’янського району зайнялися господарча споруда (70 м²) та елементи зруйнованої будівлі току (300 м²).
У результаті ворожого удару по житловому сектору села Старовірівка постраждав 16-річний хлопець. Його з вибуховим пораненням руки госпіталізували до лікарні.
За добу з 6 по 7 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 39 виїздів. З них:
Крім того, в області зафіксовано шість пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 135 гектарів. До ліквідації чотирьох із них залучались добровольці та місцева пожежна охорона. Ще дві лісові пожежі залишаються активними – робота триває.
Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках українські сили відбили атаки окупантів у районах Вовчанська, Загризового та Петропавлівки.
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