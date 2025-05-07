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07.05.2025  08:21   Рита Парфенова

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли споруди, постраждав підліток

Протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.

рятувальник дснс

Упродовж доби 6 травня в Харківській області сталося дві пожежі, спричинені обстрілами з боку російських військ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селах Старовірівка та Гусинка Куп’янського району зайнялися господарча споруда (70 м²) та елементи зруйнованої будівлі току (300 м²).

У результаті ворожого удару по житловому сектору села Старовірівка постраждав 16-річний хлопець. Його з вибуховим пораненням руки госпіталізували до лікарні.

За добу з 6 по 7 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 39 виїздів. З них:

  • 28 – на гасіння пожеж, у тому числі 2 через обстріли;
  • 2 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 1 – на перевірку місць обстрілів;
  • 4 – для допомоги населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Крім того, в області зафіксовано шість пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 135 гектарів. До ліквідації чотирьох із них залучались добровольці та місцева пожежна охорона. Ще дві лісові пожежі залишаються активними – робота триває.

Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках українські сили відбили атаки окупантів у районах Вовчанська, Загризового та Петропавлівки.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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