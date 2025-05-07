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07.05.2025  08:11   Рита Парфенова

На Харківщині тривають бойові дії: за добу – 11 атак ворога

Окупанти не припиняють спроб прориву – найгарячіше залишається у Вовчанську та на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Основні бої точилися у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, де противник намагався прорвати українську оборону.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три атаки російських військ. Сили оборони України відбили штурмові дії у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

генштаб зсу мапа

Українські військові продовжують стримувати ворога, завдаючи йому втрат та утримуючи займані позиції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбивають три атаки ворога під Вовчанськом.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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