    
Главная Новини Харкова Медицина На прилавки Харкова можуть потрапити небезпечні морепродукти
09.02.2023  13:22   Рита Парфенова

На прилавки Харкова можуть потрапити небезпечні морепродукти

До України надійшов лист-попередження про перевищення рівню опасних речовин у морепродуктах кітайського виробництва.

морской коктейль
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Держпродспоживслужба отримала листа про те, що з Литовської Республіки до України імпортовано майже 8 тонн замороженої суміші морепродуктів кітайського виробництва, який не відповідає законодавству Європейського Союзу в частині перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг.
 
Партія товару №22245 походженням «Zejiang Zhoufu food Co.» LTD імпортувалася з Литовської Республіки  (UAB «VPA Logistics») до Києва («VICIUNAIUKRAINA» LTD).

У разі надходження інформації про виявлення фактів реалізації даного товару просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області (зазначати суб’єкт господарювання, який проводив реалізацію, адресу місця реалізації, супровідні документи до самого харчового продукту, чеки про купівлю такого продукту тощо).

Пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів чи кормів, які є шкідливими для здоров’я людини або тварини,  тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі сорока мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців – у розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат (відповідно до підпункту 10 пункту 1 ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у концентрованому напої виявили значний вміст барвників.

Источник:   ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  держпродспоживслужба, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 