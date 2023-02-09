На прилавки Харкова можуть потрапити небезпечні морепродукти

До України надійшов лист-попередження про перевищення рівню опасних речовин у морепродуктах кітайського виробництва.
У разі надходження інформації про виявлення фактів реалізації даного товару просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області (зазначати суб’єкт господарювання, який проводив реалізацію, адресу місця реалізації, супровідні документи до самого харчового продукту, чеки про купівлю такого продукту тощо).
Пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів чи кормів, які є шкідливими для здоров’я людини або тварини, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі сорока мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців – у розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат (відповідно до підпункту 10 пункту 1 ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»).
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