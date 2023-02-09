На прилавки Харкова можуть потрапити небезпечні морепродукти

09.02.2023 13:22 Рита Парфенова

До України надійшов лист-попередження про перевищення рівню опасних речовин у морепродуктах кітайського виробництва.

Держпродспоживслужба отримала листа про те, що з Литовської Республіки до України імпортовано майже 8 тонн замороженої суміші морепродуктів кітайського виробництва, який не відповідає законодавству Європейського Союзу в частині перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг.

Партія товару №22245 походженням «Zejiang Zhoufu food Co.» LTD імпортувалася з Литовської Республіки (UAB «VPA Logistics») до Києва («VICIUNAIUKRAINA» LTD).

У разі надходження інформації про виявлення фактів реалізації даного товару просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області (зазначати суб’єкт господарювання, який проводив реалізацію, адресу місця реалізації, супровідні документи до самого харчового продукту, чеки про купівлю такого продукту тощо).



Пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів чи кормів, які є шкідливими для здоров’я людини або тварини, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі сорока мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців – у розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат (відповідно до підпункту 10 пункту 1 ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»).