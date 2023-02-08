08.02.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Реалізаторів у Харківській області попередили про небезпечний продукт

У концентрованому напої виявили значний вміст барвників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 26 січня 2023 року № 2023.0628 стосовно виявлення занадто високого вмісту барвника E 124.

Товар експортувався з Франції (виробник: GEORGES MONIN, France) до України (одержувач: ТзОВ «ПРОБАР»), у місті Київ.

"У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] )",- йдеться у повідомленні.



