08.02.2023 12:55 Віталій Хінєвіч
Реалізаторів у Харківській області попередили про небезпечний продукт
У концентрованому напої виявили значний вміст барвників.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 26 січня 2023 року № 2023.0628 стосовно виявлення занадто високого вмісту барвника E 124.
Товар експортувався з Франції (виробник: GEORGES MONIN, France) до України (одержувач: ТзОВ «ПРОБАР»), у місті Київ.
"У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]
)",- йдеться у повідомленні.
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