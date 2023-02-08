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08.02.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Реалізаторів у Харківській області попередили про небезпечний продукт

У концентрованому напої виявили значний вміст барвників.

продукт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 26 січня 2023 року № 2023.0628 стосовно виявлення занадто високого вмісту барвника E 124.
 
Товар експортувався з Франції (виробник: GEORGES MONIN, France) до України (одержувач: ТзОВ «ПРОБАР»), у місті Київ.
 
"У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected])",- йдеться у повідомленні.
 
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  події, харьков, харків
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