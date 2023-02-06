    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків'янин поскаржився у Держпродспоживслужбу на шум у його квартирі: у чому причина
06.02.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Харків'янин поскаржився у Держпродспоживслужбу на шум у його квартирі: у чому причина

Житель багатоповерхівки звернувся за допомогою з проханням усунути шум.

шум
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Повідомляється, що мешканець багатоповерхового будинку по вулиці Гвардійців Широнінців, поскаржився на погіршення умов проживання у квартирі через шум. Цей звук викликаний компресором холодильника в магазині, що знаходиться на першому поверсі будинку.
 
Під час проведення позапланового заходу державного нагляду, фахівцями було встановлено порушення санітарно-єепідемічних норм. 
 
Директору магазину винесено припис про усунення виявлених порушень з вимогою підтвердити ефективність реалізованих рішень. Для цього мають здійснити лабораторно-інструментальні вимірювання параметрів шуму на другому поверсі житлового будинку заявника, а в разі перевищення рівня шуму вжити вичерпні заходи щодо його зниження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян попередили про небезпечний імпортний продукт. В арахісі в скорлупі перевищено рівень допустимих афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2).
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харьков, харків, події
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Надзвичайні події Мережа АЗС у Харкові добровільно сплатила штраф за завищення цін на пальне 06.02 Надзвичайні події Поплічник окупантів з-під Харкова виявляв патріотів та військових 06.02 Суспільство У Харківській області перерахують диких тварин
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 