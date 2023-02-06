06.02.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Харків'янин поскаржився у Держпродспоживслужбу на шум у його квартирі: у чому причина

Житель багатоповерхівки звернувся за допомогою з проханням усунути шум.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Повідомляється, що мешканець багатоповерхового будинку по вулиці Гвардійців Широнінців, поскаржився на погіршення умов проживання у квартирі через шум. Цей звук викликаний компресором холодильника в магазині, що знаходиться на першому поверсі будинку.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду, фахівцями було встановлено порушення санітарно-єепідемічних норм.

Директору магазину винесено припис про усунення виявлених порушень з вимогою підтвердити ефективність реалізованих рішень. Для цього мають здійснити лабораторно-інструментальні вимірювання параметрів шуму на другому поверсі житлового будинку заявника, а в разі перевищення рівня шуму вжити вичерпні заходи щодо його зниження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян попередили про небезпечний імпортний продукт. В арахісі в скорлупі перевищено рівень допустимих афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2).



