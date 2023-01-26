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26.01.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Харків'ян попередили про небезпечний імпортний продукт

Шкідливі елементи знайшли в арахісі у шкаралупі.

арахіс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Повідомляється, що небезпечний продукт потрапив до України з Єгипту через Польщу.
 
В арахісі в скорлупі перевищено рівень допустимих афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2).
 
Експортер: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt. Імпортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland.
 
Одержувач: ТзОВ «ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН», вул. Височана, 13-Г, м. Городенка, Івано-Франківська область.
 
«У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected])»,- зазначили у Держпродспоживслужбі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули 14 аварійних ситуацій.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, харьков, продукт
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