26.01.2023 17:05 Віталій Хінєвіч
Харків'ян попередили про небезпечний імпортний продукт
Шкідливі елементи знайшли в арахісі у шкаралупі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Повідомляється, що небезпечний продукт потрапив до України з Єгипту через Польщу.
В арахісі в скорлупі перевищено рівень допустимих афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2).
Експортер: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt. Імпортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland.
Одержувач: ТзОВ «ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН», вул. Височана, 13-Г, м. Городенка, Івано-Франківська область.
«У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]
)»,- зазначили у Держпродспоживслужбі.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові комунальники усунули
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