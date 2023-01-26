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26.01.2023  16:47   Дмитро Колонєй

Стало відомо, що потрібно Україні, аби зірвати наступальні плани РФ

Про це розповів представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Зірвати наступ Росії: Стало відомо, що для цього необхідно Україні
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Вадми Скібіцкий поінформував про стан, який склався на цей час.
 
 
Дії країни-агресорки  
 
  • Окупанти почали перекидати військові вантажі, підкріплення по всій території країни-агресорки, зокрема через Кримський півострів у південні області.
  • Російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту.
 

Що необхідно Україні, аби зарвати плани загарбників

 
  • Щоб завдавати удари по скалдах, Україні потрібна артилерія більшої дальності.
  • Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як росія перекине підкріплення:
 
«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника», - пояснив представник ГУР МО України.
 
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог вже намагався наступати на Куп’янському напрямку.

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агресія рф, наступ, україна
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