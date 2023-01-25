25.01.2023 14:56 Дмитро Колонєй

Росіяни готуються до потужного наступу на Україну: воєнна розвідка

Про ситуацію з підготовчими заходами РФ та Білорусі розповів представник ГУР МО України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького головні риси становища, яке склалося, наступне:

Підготовчі дії Росії до наступу

йде потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту;

відбувається переміщення мобілізаційних резервів ворога, які необхідно знищувати як реально критичні цілі: рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста;

росіяни готуються до потужного наступу

весна та початок літа будуть вирішальними у цій війні, про це свідчить зміна командувачів РФ, завершення першого етапу мобілізації, перегрупування російських військ;

воєнна розвідка України буде працювати на тимчасово окупованих територіях, ми зробимо все, щоб земля горіла під ногами окупантів;

Становище у армії РФ, Білорусі та воєнпрому росіян

за 11 місяців війни агресор не досяг своєї основної мети — повну окупацію Луганської та Донецької областей;

з середини грудня в російських ЗМІ почала висуватися думка, що Росія воює не з Україною, а колективним Заходом, тому необхідно переходити до нової стадії війни;

західний цивілізований світ розуміє, що у країни-агресорки немає ресурсів, щоб піти далі на захід;

друга механізована дивізія першої танкової армії Білорусі повинна була бути готовою до бойового застосування 1 грудня, але «людей нагнали, а техніки - нема»;

за оцінками ГУР МО України, навчальні центри на території РФ можуть розмістити не більше 200 тисяч солдат;

щодо пошуку боєприпасів різного гатунку агресор звертався до багатьох, проте багато хто розуміє, що стратегічна поразка Росії вже є;

відносини з країною-терористом стають дуже небезпечними для багатьох країн, і вони дивляться, який буде результат;

ГУР МО України не має чітких даних, що до Росії заходить у великих кількостях озброєння з Північної Кореї;

на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців;

друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, в тому числі зайшла вже на територію України (Луганська область).

на території білорусі є один дивізіон «Іскандер», зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.

Допомога західних країн

▪️ на цьому «Рамштайні» не скільки ішлося про видачу танків, скільки про початок підготовки екіпажів для того, щоб наші бійці були готовими працювати на них, коли вони прийдуть;

▪️ на сьогодні Збройні сили України мають широкий спектр озброєння стандартів НАТО, що вимагає відповідного забезпечення, ремонту та експлуатації;



