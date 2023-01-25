25.01.2023 15:00 Віталій Хінєвіч
Харківські рятувальники та медичний персонал навчались спільно діяти в умовах надзвичайної ситуації
У Салтівському районі 24 січня відбувалися навчальні заходи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
На території одного з лікувальних закладів Харкова відбулося оперативно-тактичне відпрацювання об’єкту пожежно-рятувальними підрозділами.
Рятувальники навчались злагоджено діяти за підвищеним номером виклику. А керівний склад оперативно-координаційного центру Головного управління підвищував управлінські навички керування великою кількістю сил та засобів.
Ще однією метою заходу було відпрацювання взаємодії між пожежно-рятувальними підрозділами та персоналом об’єкту під час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій.
За підсумками відпрацювання були скориговані оперативні плани ліквідації НС на даному об’єкті.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Північній Салтівці проводять розбір завалів
житлового будинку (фоторепортаж).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0