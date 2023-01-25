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25.01.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники та медичний персонал навчались спільно діяти в умовах надзвичайної ситуації

У Салтівському районі 24 січня відбувалися навчальні заходи.

Харківські рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
На території одного з лікувальних закладів Харкова відбулося оперативно-тактичне відпрацювання об’єкту пожежно-рятувальними підрозділами.
 
Рятувальники навчались злагоджено діяти за підвищеним номером виклику. А керівний склад оперативно-координаційного центру Головного управління підвищував управлінські навички керування великою кількістю сил та засобів.
 
Ще однією метою заходу було відпрацювання взаємодії між пожежно-рятувальними підрозділами та персоналом об’єкту під час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій.
 
За підсумками відпрацювання були скориговані оперативні плани ліквідації НС на даному об’єкті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці проводять розбір завалів житлового будинку (фоторепортаж).
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  події, харьков, харків
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