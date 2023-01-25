25.01.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники та медичний персонал навчались спільно діяти в умовах надзвичайної ситуації

У Салтівському районі 24 січня відбувалися навчальні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

На території одного з лікувальних закладів Харкова відбулося оперативно-тактичне відпрацювання об’єкту пожежно-рятувальними підрозділами.

Рятувальники навчались злагоджено діяти за підвищеним номером виклику. А керівний склад оперативно-координаційного центру Головного управління підвищував управлінські навички керування великою кількістю сил та засобів.

Ще однією метою заходу було відпрацювання взаємодії між пожежно-рятувальними підрозділами та персоналом об’єкту під час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій.

За підсумками відпрацювання були скориговані оперативні плани ліквідації НС на даному об’єкті.



