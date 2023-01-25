25.01.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради

Відповідне рішення було ухвалено на сесії міської ради 25 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, за активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, надання допомоги мешканцям міста Харкова під час воєнного стану в Україні нагороджені: член громадського об'єднання «Спілка ініціативних рухів» Ірина Денисова, керівник департаменту персоналу ПрАТ «Концерн АВЕК та КО» Лілія Дмитрієва, охоронник З-го розряду ТОВ «Інтерсервіс 2007» Володимир Кусков та ін.

За мужність, відвагу й самовідданість, виявлену солідарність та підтримку українського народу, надання допомоги мешканцям міста Харкова, соціальним та медичним установам під час воєнного стану грамотами міськради відзначено водія Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Володимира Безрідного, маркетинг-директора «9-1-1» Юлію Клименюк, фахівця з розвитку волонтерства в Холодногірській районній організації Товариства Червоного Хреста України Євгенію Кириченко та ін.

За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану грамотою нагороджено директора приватної наукової установи «Науково-дослідний інститут правових та соціальних наук», військовослужбовця військової частини №3005 Національної гвардії України Володимира Чумака.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у соціальний захист ветеранів і пенсіонерів, патріотичне виховання молоді та з нагоди Міжнародного жіночого дня також грамотою відзначено голову соціально-правової комісії ради Харківської міської організації ветеранів України Любов Белькову та голову організації ветеранів України Індустріального району Наталію Ситник.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові реорганізували деякі медичні установи.



