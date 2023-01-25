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25.01.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові реорганізували деякі медичні установи

Низку закладів охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання.

лікар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято сьогодні, 25 січня, на позачерговій сесії міськради.
 
Підставою для реорганізації стала постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 №1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році». 
 
Департаментом охорони здоров’я було проведено аналіз фінансового стану медзакладів станом на 1 січня 2023 року, з якого вбачається, що подальше функціонування чотирьох закладів без реорганізації або фінансової підтримки з місцевого бюджету  є неможливим.
 
З огляду на це було прийнято наступні рішення про реорганізацію: Міську дитячу стоматологічну поліклініку №1  приєднали до Міської дитячої поліклініки №23, а міські шкірно-венерологічні диспансери №1, 3 та 4 – до Міського шкірно-венерологічного диспансеру №5.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що лікарням та учбовим закладам Харкова виділили гроші з держбюджету.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  медицина, харків, харьков
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