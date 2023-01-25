25.01.2023 13:44 Рита Парфенова

У Ігоря Терехова з’явився заступник для аудіту КП

Депутати Харківської міської ради призначили нового заступника міського голови.

Я повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, на посаду заступника міського голови з питань стратегічного розвитку міста призначено Дмитра Ісаєва.



Призначення затвердили на пленарному засіданні позачергової сесії міськради 25 січня голосами 73 депутатів.



Як повідомив міський голова Ігор Терехов, серед основних завдань, покладених на нового заступника, - оптимізація тендерних закупівель, проведення аудиту комунальних підприємств та робота з їхніми активами. Виконувати свої обов’язки Дмитро Ісаєв почне завтра, 26 січня.



Довідка. Дмитро Ісаєв закінчив з відзнакою Харківський інститут бізнесу та Харківський державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит». Має науковий ступінь кандидата економічних наук. Загальний стаж роботи складає понад 28 років. З листопада 1998 р. по серпень 2005 р. працював на ДП «Завод ім. Малишева», де понад п’ять років обіймав посаду головного бухгалтера. З серпня 2005 р. по липень 2020 р. працював на керівних посадах в АТ «Харківобленерго». З січня по грудень 2021 р. займав посаду експерта з енергоефективності нетрадиційних та відновлювальних видів енергії у ДП «Нафтогаз-енергосервіс» НАК «Нафтогаз України». З грудня 2021 р. по січень 2023 р. працював головним бухгалтером АТ «Харківобленерго».



