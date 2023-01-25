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25.01.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік мало не вбив знайомого

Злочин стався 8 січня у деокупованому селищі Моначинівка Куп’янського району.

ніж
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що у стані сп’яніння зловмисник схопив кухонний ніж та вдарив 51-річного чоловіка.
 
Під час застілля в ході сварки 48-річний господар будинку накинувся з ножем на свого гостя та спричинив йому тілесні ушкодження.
 
24 січня співробітники Куп’янського районного відділу поліції повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. 
 
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав. що у Харкові жінка завдала батькові смертельних ударів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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