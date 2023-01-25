25.01.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік мало не вбив знайомого

Злочин стався 8 січня у деокупованому селищі Моначинівка Куп’янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що у стані сп’яніння зловмисник схопив кухонний ніж та вдарив 51-річного чоловіка.

Під час застілля в ході сварки 48-річний господар будинку накинувся з ножем на свого гостя та спричинив йому тілесні ушкодження.

24 січня співробітники Куп’янського районного відділу поліції повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



