25.01.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

У Салтівському районі комунальники усунули понад 420 пошкоджень на водоводах

Ремонтні бригади минулого року усунули 422 пошкодження на водоводах в одному з найбільш постраждалих районів Харкова від ворожої агресії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як повідомив сьогодні, 25 січня, начальник Салтівської районної служби В'ячеслав Глущенко, також минулого року було впорядковано 275 оглядових колодязів і капітально відремонтовано 102 водорозбірні колонки.

«Ремонтні та профілактичні роботи на об'єктах водопровідного господарства району ведуться щодня. Це дозволяє повністю контролювати ситуацію із подачею води в районі. Ось і сьогодні триває заключний цикл комплексу відновлювальних заходів на магістралі діаметром 300 мм на вулиці Чигирина. Тут перекладається ділянка технічно зношеного трубопроводу завдовжки 15 метрів. Певні складнощі виникли під час проведення земляних робіт, оскільки розташовані інші міські комунікації.

На час ремонту магістралі підвезення води мешканцям здійснюється автоцистернами підприємства, та орієнтовно завтра, після остаточного завершення робіт, водопостачання відновимо у повному обсязі», - поінформував В'ячеслав Глущенко.

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» усунули 11 пошкоджень на водоводах та упорядкували 7 оглядових колодязів. А сьогодні ремонтники розпочали відновлювальні роботи на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі комунальники відновили систему каналізаційних мереж після обстрілу.



