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24.03.2024  12:59   Євген Клочко

Як воєнна розвідка України готувалась до оборони Харкова: спогади офіцера ГУР (відео)

Росіяни щиро вірили, що Харків - це проросійське місто. А тому на початку 2022 року вони прасували свої парадні форми та готувалися взяти мегаполіс швидко і без спротиву. Вони вірили, що Харків чекає. Але Харків дав бій.

 
Офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України з позивним «Віто» розповів всі деталі підготовки воєнних розвідників до героїчної оборони Харкова.
 
За словами офіцера, він зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області.
 
Усе спланували заздалегідь. За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.
 
«За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло», ― розповів Кирило Буданов.
 
«Віто» — один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.
 
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«План Буданова» ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто,  зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям», ― пригадує розвідник.
 
«Віто» також відмітив, що кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських  окупантів, перевищила всі очікування ― привезеної зброї не вистачало.
 
«Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по-іншому. Довелось їх озброювати», ― додав «Віто».
 

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників «Сич» для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії.

Тэги:  агресія рф, гур, розвідка, оборона харкова
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