Як воєнна розвідка України готувалась до оборони Харкова: спогади офіцера ГУР (відео)

24.03.2024 12:59 Євген Клочко

Росіяни щиро вірили, що Харків - це проросійське місто. А тому на початку 2022 року вони прасували свої парадні форми та готувалися взяти мегаполіс швидко і без спротиву. Вони вірили, що Харків чекає. Але Харків дав бій.

Офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України з позивним «Віто» розповів всі деталі підготовки воєнних розвідників до героїчної оборони Харкова.

За словами офіцера, він зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області.

Усе спланували заздалегідь. За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

«За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло», ― розповів Кирило Буданов.

«Віто» — один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.

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«План Буданова» ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям», ― пригадує розвідник.

«Віто» також відмітив, що кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських окупантів, перевищила всі очікування ― привезеної зброї не вистачало.

«Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по-іншому. Довелось їх озброювати», ― додав «Віто».