Як воєнна розвідка України готувалась до оборони Харкова: спогади офіцера ГУР (відео)

Росіяни щиро вірили, що Харків - це проросійське місто. А тому на початку 2022 року вони прасували свої парадні форми та готувалися взяти мегаполіс швидко і без спротиву. Вони вірили, що Харків чекає. Але Харків дав бій.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників «Сич» для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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