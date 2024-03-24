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24.03.2024  12:40   Рита Парфенова

У ХОВА прокоментували графіки відключення світла

З 24 березня 2024 року АТ «Харківобленерго» почала застосовувати графіки аварійних відключень.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
На підприємстві повідомили, що наразі триває корегування, враховуючи поточну складну ситуацію в електричних мережах Харківського регіону. Головна мета енергетиків - першочергово заживити обʼєкти критичної інфраструктури, що дозволить створити прийнятні умови для життєдіяльності м. Харкова та Харківської області. Крім того, за можливості забезпечити електропостачання якнайбільшої кількості побутових споживачів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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