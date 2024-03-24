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24.03.2024  13:22   Рита Парфенова

На Харківщині росіяни обстріляли волонтерів (фото)

У Харківській області волонтери, які забезпечують прифронтові населені пункти продуктами, стали жертвами обстрілу з боку російських військових.

Відео з наслідками обстрілу опублікував у Facebook помічник начальника ГУ Національної поліції України в Харківській області Вячеслав Марков, повідомляє РЕДПОСТ.

Російські силовики відкрили вогонь по волонтерам, які привозили продукти харчування до населених пунктів у Куп'янському районі.

"Для російських окупантів обстрілювати волонтерів, які доставляють продукти харчування для мешканців передової зони, стало звичною справою", – прокоментував Марков.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків
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