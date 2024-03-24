    
Главная Новини Харкова ЖКГ На Харківщині тимчасово не працює аварійний виклик служби газу: куди дзвонити
24.03.2024  13:41   Рита Парфенова

На Харківщині тимчасово не працює аварійний виклик служби газу: куди дзвонити

Внаслідок ворожих обстрілів інфраструктури та відсутності енергопостачання, у деяких населених пунктах Харківської області тимчасово не працює лінія екстреного реагування 104.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, харків'яни можуть викликати аварійно-диспетчерську службу Харківської міської філії «Газмережі» за номерами телефонів:

  • 067-500-28-99;
  • 063-368-36-48;
  • 067-406-17-62.

У неселених пунктах області викликати аварійну службу газу можна за резервними номерами АДС дільниць Харківської філії «Газмережі»:

Зміївське УЕГГ

  • Первомайська дільниця, 067 550 62 86;

Куп'янське УЕГГ

  • Куп'янська дільниця 095 209 00 56;
  • Борівська дільниця 067 551 67 07;
  • Ізюмська дільниця 067-551-73-34.

Мереф'янське УЕГГ

  • Липецька дільниця 067-551-77-42;
  • Мереф'янська дільниця, 067-551-31-10;
  • Южанська дільниця, 067-551-31-95;
  • Безлюдівська дільниця, 067-551-32-68;
  • Люботинська дільниця, 067-551-78-03;

Чугуївське УЕГГ

  • Чугуївська дільниця  067-551-25-02;
  • Балаклійська дільниця 067-551-28-80;
  • Андріївська дільниця 067-551-29-26;
  • Печенізька дільниця, 067-551-26-63.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 24 березня 2024 року АТ «Харківобленерго» почала застосовувати графіки аварійних відключень.

Тэги:  газ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 ЖКГ Куда звертатися у випадку аварії розповіли у харківській філії «Газмереж» 20.03 Надзвичайні події У Харкові щодоби ліквідують більше двох десятків витоків газу 18.03 Дороги та транспорт На харківській набережній обмежено рух транспорту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 