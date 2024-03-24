На Харківщині тимчасово не працює аварійний виклик служби газу: куди дзвонити

Внаслідок ворожих обстрілів інфраструктури та відсутності енергопостачання, у деяких населених пунктах Харківської області тимчасово не працює лінія екстреного реагування 104.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, харків'яни можуть викликати аварійно-диспетчерську службу Харківської міської філії «Газмережі» за номерами телефонів:
У неселених пунктах області викликати аварійну службу газу можна за резервними номерами АДС дільниць Харківської філії «Газмережі»:
Зміївське УЕГГ
Куп'янське УЕГГ
Мереф'янське УЕГГ
Чугуївське УЕГГ
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 24 березня 2024 року АТ «Харківобленерго» почала застосовувати графіки аварійних відключень.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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