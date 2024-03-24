24.03.2024 13:41 Рита Парфенова

На Харківщині тимчасово не працює аварійний виклик служби газу: куди дзвонити

Внаслідок ворожих обстрілів інфраструктури та відсутності енергопостачання, у деяких населених пунктах Харківської області тимчасово не працює лінія екстреного реагування 104.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, харків'яни можуть викликати аварійно-диспетчерську службу Харківської міської філії «Газмережі» за номерами телефонів:

067-500-28-99;

063-368-36-48;

067-406-17-62.

У неселених пунктах області викликати аварійну службу газу можна за резервними номерами АДС дільниць Харківської філії «Газмережі»:



Зміївське УЕГГ

Первомайська дільниця, 067 550 62 86;

Куп'янське УЕГГ

Куп'янська дільниця 095 209 00 56;

Борівська дільниця 067 551 67 07;

Ізюмська дільниця 067-551-73-34.

Мереф'янське УЕГГ

Липецька дільниця 067-551-77-42;

Мереф'янська дільниця, 067-551-31-10;

Южанська дільниця, 067-551-31-95;

Безлюдівська дільниця, 067-551-32-68;

Люботинська дільниця, 067-551-78-03;

Чугуївське УЕГГ

Чугуївська дільниця 067-551-25-02;

Балаклійська дільниця 067-551-28-80;

Андріївська дільниця 067-551-29-26;

Печенізька дільниця, 067-551-26-63.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 24 березня 2024 року АТ «Харківобленерго» почала застосовувати графіки аварійних відключень.