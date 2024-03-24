24.03.2024 13:54 Євген Клочко

«Неможливо сказати точну дату», - Ігор Терехов розповів про темпи відновлення електропостачання у Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив про стан справ у відновленні електропостачання в місті.



Ігор Терехов: скрін з телемарафону

«Дуже серйозні руйнації енергетичних об’єктів, ситуація дуже важка», -так охарактеризував Ігор Терехов поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.

«Сьогодні працюють працівники «Харківобленерго», Укренерго», наші комунальні підприємства долучилися для того, щоб відновити енергопостачання», - сказав очільник міста.

За словами Терехова, практично всі будинки харків’ян підключені до водопостачання та послуг каналізації.

«Що стосується опалення, то приблизно 60% будинків у місті з теплом. Сьогодні енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто, але працюють над відновленням. Приблизно 40% будинків харків’ян заживлено»

Мер Харкова підкреслив, що остаточних прогнозів коли 100% Харкова буде зі світлом намає, бо дуже серйозні руйнації.

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«Зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ. Сьогодні неможливо сказати точну дату, але будемо працювати, працювати разом з Урядом для того, аби найшвидше відновити електропостачання по всьому місту», - сказав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.