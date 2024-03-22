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22.03.2024  11:50   Віталій Хінєвіч

Найбільша ракетна атака рф на енергообʼєкти Харківщини: прокурори проводять огляди місць подій

22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через обстріл спалахнули пожежі, низку населених пунктів Харківщини знеструмлено. 
 
Отримав поранення 43-річний працівник одного з енергопідприємств області.
 
За попередніми даними, ворог застосував по регіону загалом щонайменше 18 ракет типу С-300 та «Іскандер». Інформація буде уточнюватись.
 
З початку повномасштабного вторгнення рф це найбільша одночасна ракетна атака ворога на обʼєкти енергосистеми Харківщини. 
 
Слідчо-прокурорські групи працюють на місцях чергових воєнних злочинів з боку зс рф.
 
За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що "Харківводоканал" подає воду зі зниженим тиском за графіком.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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