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22.03.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

Як працюватиме сповіщення про повітряну тривогу на Харківщині за умови блекауту

До сповіщення громадян про повітряну тривогу долучать рятувальників та правоохоронців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони. 
 
Крім того, додатково співробітники ДСНС та Нацполіції будуть сповіщати громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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