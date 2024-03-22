22.03.2024 13:15 Віталій Хінєвіч

Комунальникам та енергетикам потрібний час – Ігор Терехов про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів

Харківʼяни, вночі ми з вами стали свідками безпрецедентної ракетної атаки на енергоінфраструктуру Харкова.

Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм каналі, передає РЕДПОСТ.

«Щоб впоратися з викликами, які спричинили ці ворожі обстріли, комунальникам та енергетикам потрібний час.

На критичній інфраструктурі міста ми задіяли альтернативні джерела живлення, в результаті чого у будинках харківʼян потроху починає зʼявлятися вода. Крім цього, 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

Також по всьому місту відкриті й працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів і «пункти незламності», в яких них є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих. Станом на 12 годину дня останніми скористалися 2917 людей.

Дуже прошу всіх зберігати спокій і не втрачати терпіння.

Ми разом! Ми — харківʼяни! Ми все здолаємо!»,- сказав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.