22.03.2024 11:05 Віталій Хінєвіч
"Харківводоканал" подає воду зі зниженим тиском за графіком
Комунальне підприємство подає воду на зниженому тиску за графіком у зв'язку з необхідністю відновлення енергетичної інфраструктури, передає РЕДПОСТ .
На підприємстві звернулися до мешканців нижніх поверхів сприяти сусідам і забезпечувати доступ до води для мешканців верхніх поверхів:
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З 8:00 до 10:00 подача в райони ХТЗ та Нові Будинки.
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З 8:00 до 10:00 забезпечено доступ до води для мешканців Новобаварського та Холодногірського районів.
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З 10:00 до 13:00 запланована подача для Салтівського житлового масиву та частини Салтівки Немишлянського району.
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З 13:00 до 17:00 вода буде подаватися в центральну частину Київського та Шевченківського районів.
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З 13:00 до 17:00 вода подаватиметься в селище Жуковського, Павлове поле та Олексіївку.
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Для Основ'янського району подача води також запланована з 13:00 до 17:00.
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У Лосевому та Лідному подача води передбачена з 17:00 до 8:00 ранку наступного дня.
Також комунальники закликають громадян мати запаси води.
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