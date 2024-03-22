22.03.2024 11:05 Віталій Хінєвіч

"Харківводоканал" подає воду зі зниженим тиском за графіком

Комунальне підприємство подає воду на зниженому тиску за графіком у зв'язку з необхідністю відновлення енергетичної інфраструктури, передає РЕДПОСТ .

На підприємстві звернулися до мешканців нижніх поверхів сприяти сусідам і забезпечувати доступ до води для мешканців верхніх поверхів:

З 8:00 до 10:00 подача в райони ХТЗ та Нові Будинки.

З 8:00 до 10:00 забезпечено доступ до води для мешканців Новобаварського та Холодногірського районів.

З 10:00 до 13:00 запланована подача для Салтівського житлового масиву та частини Салтівки Немишлянського району.

З 13:00 до 17:00 вода буде подаватися в центральну частину Київського та Шевченківського районів.

З 13:00 до 17:00 вода подаватиметься в селище Жуковського, Павлове поле та Олексіївку.

Для Основ'янського району подача води також запланована з 13:00 до 17:00.

У Лосевому та Лідному подача води передбачена з 17:00 до 8:00 ранку наступного дня.

Також комунальники закликають громадян мати запаси води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про наслідки ранкової атаки по Харкову.