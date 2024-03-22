22.03.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про наслідки ранкової атаки по Харкову

Уранці 22 березня російський агресор завдав масованих ударів по енергетичній інфраструктурі міста Харкова.

В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив , що зараз Харків повністю знеструмлений, передає РЕДПОСТ.

За його словами, фахівці ДСНС продовжують гасити пожежі на електричних підстанціях, а комунальні служби займаються відновленням життєзабезпечення міста.

«Починаємо подавати воду, завдяки альтернативним джерелам енергії у нас є така можливість. Також перейшли на генератори та запускаємо об’єкти «Харківських тепломереж». Таким чином, 40 тис. абонентів будуть підключені до теплопостачання. На маршрути вже вийшли автобуси, замінивши знеструмлені трамваї, тролейбуси та метрополітен», - повідомив Ігор Терехов.