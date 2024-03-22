22.03.2024 07:45 Віталій Хінєвіч

В Укрзалізниці повідомили, як працює залізничне сполучення на Харківщині

В результаті нічних обстрілів маємо декілька знеструмлених ділянок, задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.

У Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на сайті.

«Якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком», - звернулися до пасажирів в Укрзалізниці.