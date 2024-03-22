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22.03.2024  07:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові тимчасово не працюють телефонні лінії Служби порятунку: як звертатися за допомогою

В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Наразі тимчасово не працюють лінії Служби порятунку "101" та "112".
 
Рятувальники надали резервні номери телефонів для виклику служби ДСНС:
 
  • 0730270112
  • 0501139001
  • 0501139002
Про відновлення основних телефонних ліній буде повідомлено окремо.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці повідомили, як працює залізничне сполучення на Харківщині.
 
Тэги:  телефон, рятувальники
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