На Харківщині тимчасово не працюють телефони служби порятунку

через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів Служби порятунку 101та 112.
Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
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