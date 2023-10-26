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26.10.2023  15:21   Рита Парфенова

На Харківщині тимчасово не працюють телефони служби порятунку

через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів Служби порятунку 101та 112.

112
 
UPD Номери 101 та 112 працюють у штатному режимі, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:

  • +38 050-113-90-01
  • +38 050-113-90-02.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області тимчасово не працює лінія 103. Обласний центр екстреної медичної допомоги приймає виклики через мобільних операторів.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  телефон, харків
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