26.10.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині встановили модульні клініки первинної медичної допомоги

У Харківській області в селі Липці та Кам’янка, встановили нові модульні клініки первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Проєкт реалізується у рамках партнерства Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби попри повномасштабну війну забезпечити пацієнтів безперервним доступом до необхідної медичної допомоги.

Такі модульні клініки встановлюють у найбільш постраждалих від війни регіонах, де заклади первинної медичної допомоги були значно пошкоджені або зруйновані російською армією.

Медзаклад у селі Липці буде обслуговувати громаду – близько 6700 людей, з якими працюватимуть 5 лікарів. Зараз у клініці зможуть отримати медичну допомогу 45 пацієнтів на день.

У модульній клініці у селі Камʼянка працюватимуть мобільні бригади у складі лікаря та медичної сестри. Крім того, плануються виїзди вузьких спеціалістів за потреби, зокрема кардіолога, гінеколога, хірурга та ін. Постійно у клініці чергуватиме медична сестра. Отримати медичну допомогу тут зможуть 20-30 пацієнтів на день.

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«Ворог продовжує системно руйнувати українські медзаклади, зокрема лікарні, пологові, поліклініки, амбулаторії тощо. Так, за понад 19 місяців війни росія пошкодила 1449 об’єктів медзакладів та ще 190 зруйнувала вщент. Це свідчить про навмисний терор проти всього українського.

Однак, попри системні виклики та постійні атаки росіян, разом із партнерами нам вдається відновлювати медичні заклади та забезпечувати повноцінний доступ пацієнтів до медичної допомоги. Будівництво нових модульних клінік дасть змогу мешканцям отримувати якісні та потрібні медичні послуги, а також оперативно розв’яже проблему у регіоні»,- говорить перший заступник міністра охорони здоровʼя України Сергій Дубров.