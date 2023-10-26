26.10.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан інфекційної та паразитарної захворюваності в Харківській області

За 9 місяців 2023 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в області зареєстровано 67662 випадки інфекційних захворювань проти 124170 за аналогічний період минулого року Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 3190 випадків проти 2046 (зростання на 56,0%).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення складає 2,6 проти 4,7 у минулому році. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 34,7% проти 22,6% у 2022 році.

У розрізі окремих нозологічних форм у порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності сальмонельозом у 2,3 рази, шигельозом на 10 випадків, гастроентероколітами з встановленим збудником в 1,9 рази, туберкульозом у 2,2 рази, хворобою Лайма у 3,4 рази, гострим вірусним гепатитом В в 1,7 рази, хронічними вірусними гепатитами: В та С – на 31,6%, інфекційним мононуклеозом у 4,8 рази. Зросла ураженість населення педикульозом на 35,0%.

На рівні минулого року захворюваність на ієрсиніоз (1 випадок), кашлюк (5 випадків) та менінгококову інфекцію (4 випадки).

Знизився рівень захворюваності гастроентероколітами з невстановленим збудником на 11,0%, лямбліозом – у 2,9 рази, ГРВІ – в 1,9 рази.

Зареєстровано 287 випадків грипу, 25 випадків гострого вірусного гепатиту С, 9 випадків ротавірусного ентериту, 8 випадків вірусного менінгіту, 7 лептоспірозу, по 3 випадки кору та епідемічного паротиту, по 1 випадку лістеріозу та криптоспоридіозу.

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Не реєструвались випадки черевного тифу та паратифів, дифтерії, поліомієліту, рикетсіозів, правцю, сибірки, бруцельозу, туляремії, орнітозу, кліщового вірусного енцефаліту, краснухи, малярії.

Зареєстровано 486 осіб, інвазованих гельмінтами та найпростішими, показник захворюваності зріс в 1,6 рази. Захворюваність дитячого населення складає 75,3%.

Звернулось за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 2067 осіб, від диких тварин постраждала 41 особа.

Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла в 1,9 рази. Взято на облік 478 осіб, з них 35,4% діти до 17 років.