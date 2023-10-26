26.10.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За минулу добу 25 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12,6 га території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 25 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12,6 га території, з них 1,4 га за допомогою машин механізованого розмінування, 9 км ліній електропередач, 9 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 301 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 34 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 171 сапера та 74 одиниць техніки.

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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3902 га території 278 км автомобільних доріг, 2768 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 81 тис. 433 ВНП.