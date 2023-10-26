26.10.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 26 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1020 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Слюсар-ремонтник – 25000 грн
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2. Токар-розточувальник – 20430 грн
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3. Скручувальник виробів кабельного виробництва – 18000 грн
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4. Службовець на складі (комірник) – 17500 грн
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5. Вантажник – 16500 грн
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6. Тесляр – 16230 грн
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7. Швачка – 14000 грн
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8. Технік-електрик – 12000 грн
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9. Тракторист – 11809 грн
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10. Складальник склопакетів – 10000 грн
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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