25.10.2023 16:30 Віталій Хінєвіч
Підприємців Харкова запрошують на тренінги для розвитку бізнесу
Розпочався другий набір на програму тренінгів для старту, відновлення та розвитку бізнесу у Харківській області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Заняття проводять експерти Харківської обласної громадської організації «Асоціація приватних роботодавців».
Учасники тренінгів зможуть створити дієвий бізнес-план, розвинути навички ефективної комунікації та ведення складних переговорів, систематизувати знання з юридичної та фінансової безпеки бізнесу, перевірити ефективність свого маркетингу, дізнатися, як просувати бізнес у соціальних мережах тощо.
Участь у проєкті - безкоштовна. Заняття стартують 2 листопада та проходитимуть кілька разів на тиждень офлайн у Харкові. Місце проведення та програма курсу будуть надіслані всім зареєстрованим учасникам. Після завершення навчання усі учасники отримають сертифікати.
Реєстрація доступна за посиланням.
Отримати додаткову інформацію можна за тел.: (063) 232-62-80.
Проєкт реалізується організацією «Helvetas Swiss Intercooperation» в рамках Програми підтримки економічної стійкості України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові з початку року відновили
5305 пожежних гідрантів.
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