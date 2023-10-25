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25.10.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Підприємців Харкова запрошують на тренінги для розвитку бізнесу

Розпочався другий набір на програму тренінгів для старту, відновлення та розвитку бізнесу у Харківській області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Заняття проводять експерти Харківської обласної громадської організації «Асоціація приватних роботодавців».
 
Учасники тренінгів зможуть створити дієвий бізнес-план, розвинути навички ефективної комунікації та ведення складних переговорів, систематизувати знання з юридичної та фінансової безпеки бізнесу, перевірити ефективність свого маркетингу, дізнатися, як просувати бізнес у соціальних мережах тощо. 
 
Участь у проєкті - безкоштовна. Заняття стартують 2 листопада  та проходитимуть кілька разів на тиждень офлайн у Харкові. Місце проведення та програма курсу будуть надіслані всім зареєстрованим учасникам. Після завершення навчання усі учасники отримають сертифікати. 
 
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Реєстрація доступна за посиланням. Отримати додаткову інформацію можна за тел.: (063) 232-62-80. 
 
Проєкт реалізується організацією «Helvetas Swiss Intercooperation» в рамках Програми підтримки економічної стійкості України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з початку року відновили 5305 пожежних гідрантів.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, бізнес
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