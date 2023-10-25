25.10.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Підприємців Харкова запрошують на тренінги для розвитку бізнесу

Розпочався другий набір на програму тренінгів для старту, відновлення та розвитку бізнесу у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Заняття проводять експерти Харківської обласної громадської організації «Асоціація приватних роботодавців».

Учасники тренінгів зможуть створити дієвий бізнес-план, розвинути навички ефективної комунікації та ведення складних переговорів, систематизувати знання з юридичної та фінансової безпеки бізнесу, перевірити ефективність свого маркетингу, дізнатися, як просувати бізнес у соціальних мережах тощо.

Участь у проєкті - безкоштовна. Заняття стартують 2 листопада та проходитимуть кілька разів на тиждень офлайн у Харкові. Місце проведення та програма курсу будуть надіслані всім зареєстрованим учасникам. Після завершення навчання усі учасники отримають сертифікати.

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Реєстрація доступна за посиланням. Отримати додаткову інформацію можна за тел.: (063) 232-62-80.

Проєкт реалізується організацією «Helvetas Swiss Intercooperation» в рамках Програми підтримки економічної стійкості України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з початку року відновили 5305 пожежних гідрантів.