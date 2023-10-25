25.10.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік бензопилою вирубав дерев на десятки тисяч гривень

У Богодухівському районі на території лісопосадки чоловік незаконно зрубав дерева.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

45-річний чоловік взяв у тимчасове користування ланцюгову бензопилу у свого знайомого й у лісосмузі поблизу села Ковалівка Рябоконівського старостинського округу Богодухівського району вчинив незаконну порубку 10 сироростучих дубів та 3 сухостійних.

Сума спричиненого матеріального збитку становить понад 80 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 жовтня о 13:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова.