25.10.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

Біля Харкова спалахнув автомобіль

Пригода сталася у селищі міського типу Буди Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

25 жовтня о 9:52 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селищі міського типу Буди.

До місця виклику було направлено рятувальників 67-го (м. Південне) Державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент їх прибуття горів автомобіль Seat Altea на площі 1 м.кв. Рятувальники подали в осередок пожежі пожежний ствол.

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О 9:56 вогонь вдалося локалізувати, а о 10:12 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 жовтня о 13:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова.