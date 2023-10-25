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25.10.2023  17:27   

У Харкові відзначили День військового капелана (фото)

У Харкові, в Міжнародний день військового капелана, що відзначається 25 жовтня, нагородили капеланів різних військових частин та висадили калину.

Харків, капелан
Фото: РЕДПОСТ

Участь у заході взяли духовенство міста Харкова, представники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Сил територіальної оборони та мешканці міста, повідомляє РЕДПОСТ

"Хочу вас сьогодні привітати від імені нашого харківського міського голови Терехова Ігоря Олександровича з цим важливим і, дійсно, дуже насиченим духовністю святом. Духовний фронт є не менш важливий ніж військовий, тому вам велика вдячність від нашого міста, від усіх жителів міста Харкова за те що ви робите і за те, що ви надихаєте своїм прикладом і у важкі часи ви даєте багато відповідей на ті питання, на які складно найти відповіді самому" - звернувся до військових капеланів Нікіта Стєрін, директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради.

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Тэги:  харків, день військового капелана
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