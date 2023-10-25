25.10.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

На боєприпасі в Ізюмському районі підірвався трактор

Пригода сталася у полі біля села Явір Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Це сталося 25 жовтня біля села Явір.

Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

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