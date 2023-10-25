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25.10.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

На боєприпасі в Ізюмському районі підірвався трактор

Пригода сталася у полі біля села Явір Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Це сталося 25 жовтня біля села Явір.
 
Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.
 
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«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
 
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік бензопилою вирубав дерев на десятки тисяч гривень.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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