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25.10.2023  18:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці підозрюють водія мікроавтобуса у скоєнні ДТП на Харківщині

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 34-річна жінка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час досудового розслідування встановлено, що 8 грудня 2022 року неподалік від села Олянівка Красноградського району, рухаючись на автівці «Mersedes-Benz Sprinter», 51-річний чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В салоні автомобіля знаходилася пасажирка, яку з травмами доставили до медичного закладу. 
 
За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
 
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Водієві мікроавтобуса повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує свідків ДТП у Харкові
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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