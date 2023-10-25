25.10.2023 18:20 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці підозрюють водія мікроавтобуса у скоєнні ДТП на Харківщині
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 34-річна жінка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що 8 грудня 2022 року неподалік від села Олянівка Красноградського району, рухаючись на автівці «Mersedes-Benz Sprinter», 51-річний чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В салоні автомобіля знаходилася пасажирка, яку з травмами доставили до медичного закладу.
За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Водієві мікроавтобуса повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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