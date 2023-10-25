25.10.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця додала жіноче купе до ще одного поїзда, який відправляється з Харкова

Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку Укрзалізниці з 27 жовтня, передає РЕДПОСТ .

З 15 листопада жіночі купе з'являться у наступних поїздах:

№17/18 Харків – Ужгород

№29/30 Київ – Ужгород

№3/4 Запоріжжя – Ужгород

№26/236 Одеса – Рахів.

Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

«Наш пілотний проєкт із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга. Обирали «довгі» рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також підключили до проєкту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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З літа 2023 року жіночі купе функціонують у 4 пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.