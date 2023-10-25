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25.10.2023  19:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові 26 жовтня тролейбус №7 змінить маршрут, а №25 не курсуватиме

Зміна руху тролейбусів пов'язана з видаленням аварійних та сухостійних дерев.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів на бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Олександрівського, буде припинений з 9:00 до 15:00 26 жовтня.
 
У цей період тролейбус №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».
 
Тролейбус №25 не курсуватиме.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця додала жіноче купе до ще одного поїзда, який відправляється з Харкова.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус
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