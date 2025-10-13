13.10.2025 10:44 Рита Парфенова

У Харкові відзначили День військового капелана: молитва та презентація книги (фото)

Представники духовенства різних конфесій та військові капелани міста зібралися, щоб віддати шану своєму покликанню та помолитися за захисників України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в Харкові пройшли урочистості з нагоди Дня військового капелана. Директор Департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін привітав учасників заходу зі святом і подякував капеланам за їхнє служіння, підтримку військових і моральну стійкість, яку вони дарують на передовій.

Під час урочистостей відбулася спільна молитва за українських захисників та мир у країні. Також організатори представили книгу «Капелани. Тінь війни», яка висвітлює служіння військових капеланів під час повномасштабного вторгнення та їхній внесок у підтримку морального стану військових.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов привітав військових капеланів із професійним святом, подякувавши їм за духовну підтримку українських воїнів і незламну віру в перемогу.