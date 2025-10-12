Ігор Терехов: «Капелани допомагають нашим захисникам триматися, коли здається, що сил більше немає»

Міський голова Харкова привітав військових капеланів із професійним святом, подякувавши їм за духовну підтримку українських воїнів і незламну віру в перемогу.
Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до військових капеланів із нагоди їхнього професійного свята, передає РЕДПОСТ. У своєму привітанні він підкреслив важливу роль духовних наставників на фронті та в тилу.
«У часи, коли російський агресор нищить нашу землю, нехтуючи законами війни, забуваючи про мораль і тероризуючи мирне населення, ви залишаєтеся поруч з нашими воїнами – тими, хто кров’ю і потом захищає Україну, відстоює найвищі цінності та виборює свободу для свого народу».
Очільник міста наголосив, що сила капеланів полягає не у зброї, а у вірі та слові, які допомагають українським військовим витримувати випробування війною.
«Ви підтримуєте військових не зброєю, а силою віри, слова й людяності. У найважчі хвилини саме ви стаєте тим голосом, який допомагає не втратити надію. Ваша присутність повертає спокій, зміцнює дух і нагадує: добро і справедливість обов’язково переможуть».
Ігор Терехов подякував капеланам за їхнє служіння, відданість і духовну мужність, які допомагають захисникам України залишатися незламними.
«Дякую кожному з вас за відданість, духовну мужність і щоденне служіння людям! Ви допомагаєте нашим захисникам триматися, коли здається, що сил більше немає, і зберігати віру в життя навіть серед руїн війни».
На завершення міський голова побажав капеланам здоров’я, миру та мудрості, щоб і надалі бути підтримкою для тих, хто боронить Україну.
«Бажаю вам здоров’я, миру, мудрості й сили, щоб і надалі бути опорою тим, хто боронить Україну!».
