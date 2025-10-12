12.10.2025 10:28 Рита Парфенова

Прокурори розслідують воєнний злочин після удару дронами по Чугуєву – постраждали п’ятеро людей, серед них дитина

Російські війська вночі атакували Чугуїв чотирма дронами «Герань-2». Пошкоджено навчальний заклад, автомобілі та житлові будинки. П’ятеро людей, серед них 12-річна дівчинка, зазнали гострої стресової реакції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори зафіксували наслідки чергової російської атаки по Харківщині. У ніч на 12 жовтня близько першої години російські війська завдали удару по місту Чугуїв, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо типу «Герань-2».

За інформацією слідства, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу, автомобілі та вибито вікна у кількох багатоквартирних будинках. П’ятеро мирних жителів – двоє жінок, двоє чоловіків і 12-річна дівчинка – отримали гостру стресову реакцію.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати наслідки ударів і збирати докази злочинів, скоєних російськими військовими проти цивільного населення.

