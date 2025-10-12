У Боровій російський дрон влучив у карету швидкої допомоги

На Ізюмщині російські війська продовжують атаки дронами. У Боровій FPV-дрон пошкодив автомобіль швидкої допомоги, а поблизу Пісків-Радьківських – екскаватор. Постраждалих немає.
В Ізюмському районі знову зафіксовано ворожі атаки безпілотників. За даними обласних служб, протягом минулої доби російські війська завдали двох ударів FPV-дронами по цивільній техніці, передає РЕДПОСТ.
У селищі Борова Борівської громади дрон влучив у карету швидкої допомоги. Внаслідок вибуху транспортний засіб отримав пошкодження, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Ще один удар FPV-дрона стався поблизу села Піски-Радьківські тієї ж громади – там пошкоджено екскаватор. Люди не постраждали.
Наразі фахівці фіксують наслідки обстрілів і уточнюють масштаби пошкоджень.
