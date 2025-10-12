    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Боровій російський дрон влучив у карету швидкої допомоги
12.10.2025  11:33   Рита Парфенова

У Боровій російський дрон влучив у карету швидкої допомоги

На Ізюмщині російські війська продовжують атаки дронами. У Боровій FPV-дрон пошкодив автомобіль швидкої допомоги, а поблизу Пісків-Радьківських – екскаватор. Постраждалих немає.

обстріл

В Ізюмському районі знову зафіксовано ворожі атаки безпілотників. За даними обласних служб, протягом минулої доби російські війська завдали двох ударів FPV-дронами по цивільній техніці, передає РЕДПОСТ.

У селищі Борова Борівської громади дрон влучив у карету швидкої допомоги. Внаслідок вибуху транспортний засіб отримав пошкодження, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Ще один удар FPV-дрона стався поблизу села Піски-Радьківські тієї ж громади – там пошкоджено екскаватор. Люди не постраждали.

Наразі фахівці фіксують наслідки обстрілів і уточнюють масштаби пошкоджень.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися п’ять населених пунктів Харківської області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Надзвичайні події Прокурори розслідують воєнний злочин після удару дронами по Чугуєву – постраждали п’ятеро людей, серед них дитина 12.10 Надзвичайні події Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Чугуєві – пошкоджено школу та житловий будинок 12.10 Надзвичайні події П’ятеро поранених у Чугуєві – ворог атакував Харківщину дронами та артилерією
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 