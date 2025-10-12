П’ятеро поранених у Чугуєві – ворог атакував Харківщину дронами та артилерією

Російські війська обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області. У Чугуєві постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – 12-річна дівчинка.
Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро людей – у Чугуєві постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка.
За даними військових, російські окупанти активно застосовували різні види озброєння, зокрема сім ударних безпілотників типу «Герань-2» та два FPV-дрони.
Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. У Куп’янському районі (селище Шевченкове) зруйновано частину навчального закладу, в Ізюмському районі (село Піски-Радьківські) – екскаватор. У Чугуївському районі (село Бугаївка та місто Чугуїв) пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок і кілька автомобілів.
Тим часом у транзитному евакуаційному пункті Лозової за добу прийняли 184 людини, з них 54 залишаються в пункті. Від початку його роботи тут зареєстровано 7177 евакуйованих осіб.
