12.10.2025 08:22 Рита Парфенова

У Чугуєві та районі — нічні удари дронами: горіли житлові будинки та навчальні заклади

Протягом доби з 11 на 12 жовтня на Харківщині рятувальники ліквідували три пожежі, спричинені російськими обстрілами.

На Харківщині минулої доби тривали обстріли з боку російських військ. Під вогнем опинилися Чугуївський та Куп’янський райони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селі Бугаївка Чугуївського району ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку. Сталася пожежа площею 200 м кв. На щастя обійшлося без постраждалих.

Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по м. Чугуїв та селищу Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок влучань стались пожежі на території навчальних закладів. За попередніми даними, п’ять людей постраждало, з них одна дитина.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Зашалом протягом доби з 11 по 12 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів:

10 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

2 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

8 – на допомогу населенню;

6 – інші виїзди.