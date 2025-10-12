У Чугуєві та районі — нічні удари дронами: горіли житлові будинки та навчальні заклади

Протягом доби з 11 на 12 жовтня на Харківщині рятувальники ліквідували три пожежі, спричинені російськими обстрілами.
На Харківщині минулої доби тривали обстріли з боку російських військ. Під вогнем опинилися Чугуївський та Куп’янський райони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У селі Бугаївка Чугуївського району ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку. Сталася пожежа площею 200 м кв. На щастя обійшлося без постраждалих.
Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по м. Чугуїв та селищу Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок влучань стались пожежі на території навчальних закладів. За попередніми даними, п’ять людей постраждало, з них одна дитина.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Зашалом протягом доби з 11 по 12 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів:
Комментариев: 0
Цей день несе спокій та рівновагу – саме час зробити паузу і переосмислити свої цілі. Інтуїція підкаже правильний напрям, якщо довіритися внутрішньому голосу.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
влажность:
давление:
ветер: