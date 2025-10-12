12.10.2025 08:35 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили майже 40 атак окупантів

На обох нарпямках бойовиї дій у Харківській області сталося 38 бойових зіткнень протягом доби.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби на Харківщині спостерігалося загострення бойових дій. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки, а також у напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського та Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак російських військ. Бої тривали поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

