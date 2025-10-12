    
12.10.2025  08:35   Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили майже 40 атак окупантів

На обох нарпямках бойовиї дій у Харківській області сталося 38 бойових зіткнень протягом доби.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби на Харківщині спостерігалося загострення бойових дій. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки, а також у напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського та Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак російських військ. Бої тривали поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбили атаки окупантів на 13 селищ Харківщини.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
