    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили атаки окупантів на 13 селищ Харківщини
10.10.2025  17:48   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили атаки окупантів на 13 селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 10 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Довгенького та в напрямку Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного. Один бій досі триває.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. П’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

Нагадуємо, раніше РЕДПОСТ показував, як бійці бригади «Гарт» ліквідують ворожі цілі на Харківщині.

 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 